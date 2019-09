Le syndrôme d'alcoolisation foetale touche 1 enfant sur 1000. C'est l'une des conséquences de la consommation d'alcool pendant la grossesse. Cela peut provoquer des retards de croissance, retards psychomoteurs, malformations du visage et des troubles cognitifs majeurs. Partout en France des animations sont programmées à l'occasion de la Journée Mondiale du SAF le 9 septembre. Elles débutent ce week-end et s'étendent sur tout le mois de septembre.

C’est un sujet dont on parle peu mais qui préoccupe les services médicaux. D’après les derniers chiffres publiés l’an dernier par Santé Publique, 3207 nouveaux nés présentent l’une des conséquences liée à l’alcoolisation fœtale.

Pour sensibiliser la population, deux jours d’animations sont organisée de manière nationale afin d’alerter sur les dangers du syndrôme d’alcoolisation fœtale. Le sujet demeure tabou mais une réelle prise de conscience s’opère au point de voir 11 régions de France organiser diverses animations durant le week-end et devraient s'étendre sur l'ensemble du mois de septembre.

La Réunion à l'origine de l'événement

La Réunion, région fondatrice du Safthon en 2017 ne déroge pas à la règle. Notre île, fer de lance de l’événement, programme près d’une centaine de manifestations sur 13 communes. Durant tout le mois de septembre, points d’informations, conférences, rencontre avec les professionnels et témoignages auront lieu pour informer le plus grand nombre sur les dangers de l’alcoolisation fœtale.

Parmi les risques figurent les retards de croissance, les retards psychomoteurs, malformations du visage et des troubles cognitifs majeurs. La journée mondiale célèbre cette année ses 20 ans, d'où le désir d'organiser des atelier durant tout le mois. L'objectif étant comme pour le téléthon de récolter des fonds en faveur de la prévention.

Un week-end de sensibilisation à Saint-Joseph

Parmi les commune de l'île qui proposent des atelier de sensibilisation au SAF, Saint-Joseph. La ville du sud organise, en collaboration avec l'association Vie Libre, les 7 et 8 septembre un Safthon à la médiathèque Sud. Durant deux jour elle s'animera et verra les animations se succeder. Au programme des projections de films, des ateliers d'écritures avec Elodie Lauret, des échanges autour de la prévention routière, des jeux mais aussi des scènes ouvertes et des initiations à la calligraphie sans oublier les témoignages. Le marathon est gratuit et libre d'accès.

