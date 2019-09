Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Vous l'avez peut-être ressenti, la chaleur commence à rentrer. On enlève les pulls pour repasser au tee-shirts et débardeurs. Les jeans nous collent de plus en plus à la peau, ça sent l'été... Enfin, en journée car au petit matin, dans les hauts, un manteau de givre recouvre encore les paysages montagneux. Les spécialistes de Météo France sont sur la même longueur d'onde "si les nuits sont encore bien fraîches voire glaciales par endroit, les températures maximales grimpent en journée. Elles se situent aujourd'hui en moyenne à 1°C au-dessus des normales de saison" expliquent les experts.

Vous l'avez peut-être ressenti, la chaleur commence à rentrer. On enlève les pulls pour repasser au tee-shirts et débardeurs. Les jeans nous collent de plus en plus à la peau, ça sent l'été... Enfin, en journée car au petit matin, dans les hauts, un manteau de givre recouvre encore les paysages montagneux. Les spécialistes de Météo France sont sur la même longueur d'onde "si les nuits sont encore bien fraîches voire glaciales par endroit, les températures maximales grimpent en journée. Elles se situent aujourd'hui en moyenne à 1°C au-dessus des normales de saison" expliquent les experts.