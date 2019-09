Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

On le connaît bien à La Réunion, notamment via les gouzous, ces petits personnages jaunes et tout en rondeurs. Cette fois c'est à Nancy dans l'Est de la métropole que l'artiste pose ses bombes de peinture. Il a décidé de recouvrir le mur d'un hôpital de paysages typiquement réunionnais : cascade, volcan, palmiers, case créole... Une fresque colorée qui sera inaugurée ce vendredi 6 septembre.

