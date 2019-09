BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 6 septembre



- Cité Herbert Spencer : la "verrue" du Port enfin démolie

- Pourrez-vous toujours payer votre loyer en espèces ?

- Alcoolisation foetale : un mois de sensibilisation en septembre

- Saint-Joseph : c'est parti pour la fête commerciale !

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Météo variable toute la journée

Cité Herbert Spencer : la "verrue" du Port enfin démolie

La résidence Herbert Spencer reste un symbole du mal-logement à La Réunion. Construite par la Semader, elle s'est vite avérée vétuste et insalubre pour les occupants des 136 logements qu'elle contient. En tout, 400 personnes ont dû être relogées en 2014. Ce vendredi 6 septembre 2019 signe la fin de cette affaire longue de plusieurs années avec la démolition de la cité, lancée officiellement par la ville du Port. Elle se déroule dans le cadre de "Nouvo Lorizon", l'opération de renouvellement urbain du quartier Ariste Bolon/SIDR Haute. Suivez notre live, nous sommes en direct du Port pour couvrir cette démolition historique.

Pourrez-vous toujours payer votre loyer en espèces ?

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Les 26 000 locataires de la Sidr (société immobilière du département de La Réunion) ont été informés par courrier qu'à partir du 1er octobre, le bailleur social n'accepterait plus les règlements en espèces. Enfin si, dans une seule agence, celle du Port. La mesure a fait des vagues, pour certains locataires, faire le chemin jusqu'au Port n'est pas toujours aisé. Sous la pression de la CNL (confédération nationale du logement), le bailleur social a fait volte-face, argumentant qu'il s'agissait d'une erreur de communication "on cherche à réduire les paiements en espèces pas les supprimer." Quelle est la position des autres bailleurs sociaux sur la question ? Est-il possible d'imposer des paiements dématérialisés dans l'un des départements où la population utilise le plus d'argent liquide ?

Alcoolisation foetale : un mois de sensibilisation en septembre

Le syndrôme d'alcoolisation foetale touche 1 enfant sur 1000. C'est l'une des conséquences de la consommation d'alcool pendant la grossesse. Cela peut provoquer des retards de croissance, retards psychomoteurs, malformations du visage et des troubles cognitifs majeurs. Partout en France des animations sont programmées à l'occasion de la Journée Mondiale du SAF le 9 septembre. Elles débutent ce week-end et s'étendent sur tout le mois de septembre.

Saint-Joseph : c'est parti pour la fête commerciale !

Ce vendredi 6 septembre débute la fête commerciale de Saint-Joseph. Pendant près de 10 jours jusqu'au 15 septembre, les commercants de la ville convient les visiteurs à profiter des bonnes affaires. En parallèle de la fête commerciale diverses animations sont prévues au coeur de la ville. Les enfants pourront ainsi s'amuser dans les jeux gonflables et les manèges, profiter d'une balade à poney ou en calèche ou encore s'adonner à des courses de quad sur un circuit construit pour l'occasion. Pendant ce temps les grands pourront profiter des expositions artisanales avec les producteurs locaux.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Météo variable toute la journée

Pour terminer la semaine Matante Rosina voit dans sa vanne un temps variable tout au long de la journée du 6 septembre. Si le soleil brille sans discontinuer sur Saint-Denis, Saint-Pierre et Sainte-Rose, le temps reste couvert ailleurs notamment à Petite France, dans les hauts de Saint-Leu et au Tampon. Pas de panique pour autant il ne fais pas froid puisque le thermomètre affichera entre 17 et 26 degrés dans la journée.