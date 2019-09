Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Cette année, la 27ème finale départementale du cross des sapeurs-pompiers se tiendra le samedi 7 septembre 2019 au Tampon sur le site du parcours de santé de Bel Air à la Pointe. La compétition réunira plus de 300 participants (sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers) venus des centres d'incendie et de secours des 4 coins du département. (Photo d'illustration SDIS 974)

