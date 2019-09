Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Sur le territoire national, le syndrome d'alcoolisation foetale (SAF) touche 1 enfant sur 1000. À La Réunion, le syndrome est un fléau, il toucherait 140 bébés chaque année, ce qui fait de notre île l'un des départements les plus touchés par le phénomène, conséquence de la consommation d'alcool pendant la grossesse. Le SAF peut provoquer des retards de croissance, retards psychomoteurs, malformations du visage et des troubles cognitifs majeurs. Partout en France des animations sont programmées à l'occasion de la Journée Mondiale du SAF le 9 septembre. Elles débutent ce week-end et s'étendent sur tout le mois de septembre. (photo d'illustration)

