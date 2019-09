Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Un ancien policier du Port a été retrouvé mort dans sa baignoire dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 septembre 2019 à son domicile de Piton Saint-Leu. Selon une source, l'homme d'une trentaine d'années ne faisait plus partie des rangs de la police nationale depuis près d'un an suite à des ennuis disciplinaires et judiciaires. En proie à des soucis personnels, toujours selon cette même source, ce père de quatre enfants se battait depuis plusieurs mois, avec son avocat, pour réintégrer son poste au sein de la police. Pour le moment, la thèse du suicide est privilégiée par les enquêteurs. (photo d'illustration)

