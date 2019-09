Voici tous les travaux et les manifestations à suivre pour la semaine à venir (Photo d'illustration : RB/Imaz Press Réunion)

Chantiers en cours :

RN1/RN6/RN7/RN1001/RN1E - St Denis/la Possession/Le Port - Travaux divers

Sur les RN1 entre Sacré Coeur Le Port et la Possession, RN6 boulevard Sud à St Denis, RN7 entre giratoire Sacré Coeur et giratoire Jumbo Score et l'Axe Mixte au Port, RN1001 entre giratoire RN1E et giratoire Villebrequin, travaux de nettoyage, élagage mécanique, fauchage manuel en accotement et TPC du lundi 9 au vendredi 13 septembre. Neutralisation de la BAU au droit du chantier suivant avancement de 6h à 15h.

RN1 - St Paul – Travaux de renforcement de chaussée

Sur la RN1 à Saint Paul, pour permettre la suite des travaux de renforcement de chaussée en enrobés sur la Route Digue, la circulation sera interdite entre l'échangeur de Savanna et celui de Bellemène dans le sens Nord/Sud de 20h à 5h la nuit du lundi 9 septembre.

Une déviation sera mise en place par la RN1A Chaussée Royale.

RN1A - St Paul - Travaux pour la Voie Vélo Régionale

Sur la RN1A à St Paul secteur Pont Ravine du Cimetière, travaux pour la VVR jusqu'au jeudi 19 décembre. Circulation alternée de 9h à 16h.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN2 à Ste Rose Bois Blanc, travaux d'aménagement de sécurité jusqu'au vendredi 13 septembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux de fouille et remplacement de poteau électrique

Sur la RN2 à Ste Rose Bois Blanc, travaux de fouille et remplacement de poteau électrique jusqu’au vendredi 13 septembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Denis Boulevard Lancastel - Travaux d'aménagement du TPC

Sur la RN2 à Saint Denis, pour permettre la suite des travaux d’aménagement du terre-plein central sur le boulevard Lancastel, la circulation sera interdite dans le sens Nord/Est de 20h à 5h les nuits du lundi 9 au jeudi 12 septembre inclus.

- pour les usagers venant de l’ouest, une déviation sera mise en place par la RD41 secteur La Redoute et la RN6 Boulevard Sud,

- pour les usagers venant du centre-ville, une déviation sera mise en place au niveau du carrefour Labourdonnais par la voirie communale.

RN2 - St Benoit - Travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN2 à St Benoit secteur Les Orangers, travaux d'aménagement de sécurité au droit de l'école jusqu'au vendredi 13 septembre. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Marie - Travaux de création d'un giratoire

Sur la RN2 à Ste Marie au niveau de l'échangeur du Verger, travaux de création d'un giratoire sur l'échangeur RD62 jusqu'au vendredi 13 septembre. Voie de gauche neutralisée sur la bretelle de sortie sens Nord/Est.

RN2 - St Benoit - Travaux d'aménagement d'un carrefour à feux

Sur la RN2 à St Benoit Chemin du Cap, travaux d'aménagement d'un carrefour à feux jusqu'au vendredi 18 octobre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Benoit - Travaux de doublement des voies

Sur la RN2 à St Benoit au niveau du giratoire des Plaines, travaux de doublement des voies en entrée et sortie de la branche Nord du giratoire jusqu'au vendredi 20 septembre. Prudence recommandée, alternat si besoin de 8h30 à 15h30.

RN2002 - St Benoît - Travaux de fouille en tranchée

Sur la RN2002 à St Benoît, travaux de fouille en tranchée jusqu'au vendredi 13 septembre. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

RN3 - St Pierre - Travaux de renforcement de chaussée

Sur la RN3 à Saint Pierre, pour permettre la suite des travaux de renforcement de chaussée, la circulation sera interdite dans le sens descendant entre l’échangeur de Basse Terre et la fin de la RN3 de 20h30 à 5h les nuits du lundi 9 au jeudi 12 septembre inclus. Une déviation sera mise en place par l’échangeur de Basse Terre, la ZI.2 et les voiries communales.

RN3 - La Plaine des Palmistes - Travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN3 à la Plaine des Palmistes entre ligne 500 et premier village, travaux d'aménagement de sécurité jusqu'au mercredi 30 octobre. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

RN5 – Route de Cilaos - Travaux d’entretien d’ouvrage de protection de la falaise

Sur la RN5 Route de Cilaos secteur Pavillon, travaux d'entretien d'ouvrage de protection de la falaise du lundi 9 au vendredi 13 septembre. Coupures de la circulation n'excédant pas 45 minutes entre 8h et 16h. En dehors des coupures, la circulation se fera par alternat.

Chantiers à venir :

RN2 - Ste Suzanne - Travaux de dérasement en TPC

Sur la RN2 à Ste Suzanne de la Marine à Quartier Français travaux de dérasement en terre-plein central la nuit du lundi 9 septembre. Voies de gauche neutralisées dans les deux sens de 20h à 5h.

RN1 - Route du Littoral - Travaux d’hydrocurage des caniveaux à fente

Sur la RN1 Route du Littoral, travaux d’hydrocurage dans les caniveaux à fente les nuits du lundi 9 au vendredi 13 septembre inclus. Voie de gauche neutralisée de 20h à 5h.

RN1 - St Pierre/St Leu - Travaux de réparation de glissières

Sur la RN1 à St Pierre Pierrefonds et à St Leu Ravine Fontaine, travaux de réparation de glissières les nuits des lundi 9 et mardi 10 septembre. Neutralisation d'une voie en fonction des besoins du chantier dans le sens Sud/Nord de 20h à 5h.

RN1 - St Leu - Travaux de réparation de glissières

Sur la RN1 à St Leu secteur Stella, travaux de réparation de glissières la nuit du vendredi 6 septembre. Voies de gauche neutralisées de 20h30 à 5h dans les deux sens.

RN1 - St Louis/Etang Salé - Travaux de balayage

Sur la RN1 entre La Rivière St Etienne à St Louis et l'échangeur de l'Etang Salé, travaux de balayage les nuits du lundi 9 au jeudi 12 septembre inclus. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

RN2 - St Benoit - Travaux d'aménagement de trottoir

Sur la RN2 à St Benoit secteur Petit St Pierre, travaux d'aménagement de trottoir du lundi 9 au vendredi 13 septembre. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux de mise en oeuvre d'enrobés

Sur la RN2 à Ste Rose secteur Bois Blanc, travaux de mise en oeuvre d'enrobés les nuits du lundi 9 au jeudi 12 septembre inclus. Circulation alternée de 20h30 à 5h.

RN2 - St Benoit - Travaux de mise en oeuvre d'enrobés

Sur la RN2 à St Benoit secteur Petit St Pierre, travaux de mise en oeuvre d'enrobés les nuits du mercredi 11 au vendredi 13 septembre inclus. Circulation alternée de 20h30 à 5h.

RN2 - St Denis/St André - Travaux d'hydrocurage

Sur la RN2 à St Denis et St André travaux d'hydrocurage les nuits des mardi 10 et mercredi 11 septembre de 20h à 5h. Voie de gauche neutralisée dans le sens Est/Nord au niveau de l'UMAB et voie de gauche ou droite neutralisées dans le sens Nord/Est au niveau de l'échangeur Petit Bazar.

RN2 - Ste Suzanne/St André - Travaux de marquage

Sur la RN2 de Quartier Français à Ste Suzanne à Rivière du Mât les Hauts à St André, travaux de marquage les nuits des mercredi 11 et jeudi 12 septembre de 20h à 5h. Voie de gauche neutralisée dans un sens ou dans l'autre.

Evènements (hors chantiers) :

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le samedi 7 septembre de 19h à 1h pour le marché de nuit. La route sera également fermée le dimanche 8 septembre de 14h à 19h. Une déviation sera mise en place par les rues de Nice et Labourdonnais.

RN2 - St Joseph - Braderie commerciale

Sur la RN2 à St Joseph centre-ville, braderie commerciale les dimanche 8 et 15 septembre. Circulation interdite de 13h à 19h et déviation par les voiries communales.