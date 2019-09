Publié il y a 8 minutes / Actualisé le Mardi 03 Septembre à 16H21

Pour terminer la semaine Matante Rosina voit dans sa vanne un temps variable tout au long de la journée du 6 septembre. Si le soleil brille sans discontinuer sur Saint-Denis, Saint-Pierre et Sainte-Rose, le temps reste couvert ailleurs notamment à Petite France, dans les hauts de Saint-Leu et au Tampon. Pas de panique pour autant il ne fais pas froid puisque le thermomètre affichera entre 17 et 26 degrés dans la journée.

