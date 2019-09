Publié il y a 6 minutes / Actualisé il y a 6 heures

Un mois après la rentrée scolaire, les réunionnais auront de nouveau l'occasion de profiter des soldes. Pendant six semaines, les commerçants pourront vendre leurs produits à prix réduits. Ils devraient durer pour la dernière fois six semaines et s'étirer jusqu'au 18 octobre. (Photo d'illustration RB/www.ipreunion.com)

