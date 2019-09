BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 7 septembre 2019



- Mise en cause par une pétition, la filière se défend - "les ananas péi sont sains et bons"

- C'est parti pour 6 semaines de soldes !

- Les Seychelles, nouvel El dorado des entrepreneurs réunionnais ?

- Séquençage du génome du petit pois: les légumineuses vont-elles sauver la planète ?

- La pa Météo France i di, sé zot i di - soleil en début de journée, averses l'après-midi

Mise en cause par une pétition, la filière se défend - "les ananas péi sont sains et bons"

Une étude réalisée sur six ans par l'association de protection environnementale Générations futures inquiète les consommateurs réunionnais. Et il y a de quoi quand on lit les conclusions de l'enquête, le fruit qui présenterait le plus fort taux de pesticides est l'ananas. Selon l'étude, 46% des ananas de la production française viendraient de La Réunion. L'ananas, c'est un peu le fruit phare des étals des marchés forains de l'île, apprécié des Réunionnais, on en trouve toute l'année. Le fruit serait-il bourré de pesticides ? Faux répond la chambre d'Agriculture "la filière ananas à La Réunion est saine", point, barre, y'a rien à voir !

C'est parti pour 6 semaines de soldes !

Un mois après la rentrée scolaire, les réunionnais auront de nouveau l'occasion de profiter des soldes. Pendant six semaines, les commerçants pourront vendre leurs produits à prix réduits. Ils devraient durer pour la dernière fois six semaines et s'étirer jusqu'au 18 octobre.

Les Seychelles, nouvel El dorado des entrepreneurs réunionnais ?

Oliver Bastienne, président de la chambre de commerce et d'industrie des Seychelles était à La Réunion pour une visite au pas de course. Invité par le Club export Réunion, il était essentiellement question des opportunités pour les chefs d'entreprise réunionnais aux Seychelles. L'occasion de demander au président de la chambre de commerce seychelloise, à travers un format questions-réponses ce que les Seychelles peuvent apporter à La Réunion et vice-versa, quelles sont les retombées économiques concrètes liées à l'installation d'une antenne de la Région Réunion à Victoria fin octobre dernier et pourquoi la collectivité régionale investit chaque année dans le carnaval des Seychelles.

Séquençage du génome du petit pois: les légumineuses vont-elles sauver la planète ?

Le décryptage du génome du petit pois, réalisé pour la première fois par huit équipes de chercheurs pilotées par l'INRA, ouvre des perspectives très importantes pour la recherche, tant pour nourrir la planète que pour lutter contre le réchauffement climatique.

La pa Météo France i di, sé zot i di - soleil en début de journée, averses l'après-midi

Pour ce samedi 7 septembre Matante Rosina est indécise. Tout comme la météo sur le département. Si le début de journée prévoit du soleil sur l'ensemble de l'île, cela devrait se couvrir dans la moitié nord cette après-midi. Rien de bien méchant cependant ce ne sont que des averses. Les températures vont de 12 degrés au Maïdo et au Gîte de Bellecombe à 26 degrés sur la commune du Port.