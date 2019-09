La 11ème édition de journées Curcuma et Rouroute se déroule le week-end du 7 et 8 septembre 2019 à La Plaine des Grègues. L'événement, organisé en collaboration avec la Chambre d'agriculture, débutera dès 9 heures du matin. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Guibert Hoareau, producteur de curcuma et de rouroute présentera sa production depuis sa plantation, sa récolte et les différentes phases de transformation. Il proposera aussi un repas complet à 25 euros, composé de salade, carry poulet, carry patte cochon au feu de bois, gâteau curcuma et glace tangor.

Rendez-vous au 69 Chemin Du Rond, à la Plaine des Grègues