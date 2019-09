Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 2 septembre au vendredi 6 septembre sur Imaz Press :



- Lundi 2 septembre : À La Réunion, le nombre d'arrêts maladie a bondi de 26% en trois ans

- Mardi 3 septembre : Un Grenelle contre les violences faites aux femmes qui arrive (trop) tard

- Mercredi 4 septembre : 3.000 Réunionnais iront rencontrer le pape à Maurice

- Jeudi 5 septembre : Début de séjour : le pape est au Mozambique

- Vendredi 6 septembre : Le Port: démolition des "immeubles de la honte" de la cité Herbert Spencer

L'absentéisme au travail des salariés du privé ne cesse d'augmenter. Une étude réalisée par l'assureur Gras Savoye Willis Tower Watson indique qu'entre 2014 et 2018, l'absentéisme a bondi de 16% sur le territoire hexagonal. À La Réunion, la tendance est aussi à la hausse et les conclusions de la dernière étude menée par la CGSS (Caisse générale de sécurité sociale) sont encore plus alarmantes, une progression des arrêts maladie de 25,9% dans le secteur du privé sur la période 2014-2017.

Ce mardi 3 septembre 2019 s'ouvre le grenelle contre les violences faites aux femmes, à La Réunion comme en métropole. Jusqu'au 25 novembre, de nombreuses consultations vont être organisées pour tenter d'endiguer ces violences, toujours extrêmement nombreuses.

Ce mercredi 4 septembre 2019 marque le début de la tournée de visite du Pape François dans la zone océan Indien. Son séjour débute aujourd'hui au Mozambique, où il est attendu . Du côté de La Réunion, c'est avec déception que les croyants ont appris il y a de ça quelques mois que le Pape ne se rendrait pas sur notre île. Pas de quoi les décourager : environ 3000 d'entre eux devraient se rendre à Maurice pour assister à la messe papale du lundi 9 septembre. D'autres se rendront même jusqu'à Madagascar pour pouvoir le voir.

Le pape François a été accueilli par des milliers de fidèles enthousiastes mercredi soir au Mozambique, première étape de sa tournée africaine, qui le conduira aussi à Madagascar, deux pays où il entend plaider pour la paix et la justice sociale. Le souverain pontife doit conclure sa deuxième tournée sur le continent africain chez nos voisins mauriciens où il est attendu lundi. Imaz Press sera à Maurice pour vous faire vivre direct les préparatifs de la visite papale et la messe qui sera célébrée lundi en milieu de journée.

La résidence Herbert Spencer reste un symbole du mal-logement à La Réunion. Construite par la Semader, elle s'est vite avérée vétuste et insalubre pour les occupants des 136 logements qu'elle contient. En tout, 400 personnes ont dû être relogées en 2014. Ce vendredi 6 septembre 2019 signe la fin de cette affaire longue de plusieurs années avec la démolition de la cité, lancée officiellement par la ville du Port. Elle se déroule dans le cadre de "Nouvo Lorizon", l'opération de renouvellement urbain du quartier Ariste Bolon/SIDR Haute. Suivez notre live, nous sommes en direct du Port pour couvrir cette démolition historique.