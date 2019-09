C'est le grand jour pour Maurice. Ce lundi 9 septembre 2019, le Pape Frannçois arrive sur l'île depuis Antananarivo, Madagascar, pour une visite d'une journée. Son avion décollera à 7h30 heure malgache et devrait arriver à 10h40 heure mauricienne (et donc heure de La Réunion) à l’aéroport de Port-Louis, où une cérémonie de bienvenue l'accueillera. Il débutera la journée par une messe, à 12h15 au monument de Marie reine de la paix. Environ 100 000 personnes sont attendues sur place.

Après le déjeuner en compagnie des évêques de la conférence épiscopale de l’océan Indien, il effectuera à 16h25 une visite privée au sanctuaire du père Laval avant de rencontrer le président Varlen Vyapoory à 16h55. Le père Laval était un prêtre et missionaire du Saint-Esprit, qui a été béatifié par Jean Paul II en 1979 pour son aide apportée aux pauvres et aux malades. Lorsque ce dernier a visité l'île dix ans plus tard, il s'était lui aussi rendu au sanctuaire du père Laval.

Les préparatifs pour le recevoir sont en place depuis des semaines. A deux jours de l'arrivée, les ouvriers s'activaient encore au monument Marie reine de la paix pour s'assurer du bon déroulement de la journée. Pour couvrir l'événement, 75 journalistes accrédités par le Vatican, 150 journalistes mauriciens et 50 journalistes étrangers, soit un total de 275, seront sur place.

Imaz Press a pu rentrer sur le site de la messe dès samedi. Regardez :

Plus tard dans la journée, le Pape Frnçois rencontrera le Premier ministre, et s’adressera aux autorités, à la société civile et au corps diplomatique à 17h40, pour sa seconde et dernière prise de parole publique de la journée. Il reprendra ensuite l’avion pour Antananarivo à 19h, et il sera de retour à 20h sur le sol malgache pour une nuit à la nonciature.

Mardi 10 septembre, le Pape reprendra l’avion depuis Antananarivo avec une cérémonie d’adieu à 9h et un départ vers 9h20, direction Rome où il atterrira à 19h.

Deux jours de visite à Madagascar

Arrivé vendredi dans la journée, le pape n'a commencé sa visite officielle que ce samedi. Il s'est tout d'abord rendu à 9h30 au Palais présidentiel pour y rencontrer le président Andry Rajoelina, avant la rencontre à 10h15 avec les autorités, la société civile et le corps diplomatique.

Il a ensuite prononcé une homélie lors de l’office de tierce au monastère des carmélites déchaussées à 11h15, où a encouragé le pays à lutter contre "la corruption et la spéculation qui augmentent la disparité sociale". Il faut "affronter les situations de grande précarité et d'exclusion qui produisent toujours des conditions de pauvreté inhumaine", a prôné François.

Samedi, le pape, très sensible à la préservation de la planète qu'il qualifie de "maison commune", s'est montré particulièrement préoccupé par "la déforestation excessive au profit de quelques-uns" dans la Grande Ile. Feux de forêts, braconnage, coupe effrénée de bois précieux, exportations illégales: les causes sont multiples, a énuméré le pape. Et pour lui, "cela compromet l'avenir du pays". Il a ensuite terminé sa journée en invitant 100.000 jeunes à une veillée, où il les a encouragé à vivre leur vie de missionnaire.

Le dimanche, une messe géante a ressemblé un million de personnes au champ diocésain de Soamandrakizay. Une messe où le pape a prêché pour la fin de la corruption, des privilèges et l'instrumentalisation de Dieu. A 14h, après la messe, François s'est rendu à la Cité de l'amitié à Akamasoa et a rencontré son fondateur, le père Pedro Opeka, connu pour ses actions pour lutter contre la pauvreté sur la Grande Ile. La “Cité de l’Amitié” a été fondée il y a trente ans par le prêtre argentin afin d’aider les pauvres d’Antananarivo vivant dans une décharge de la capitale malgache à retrouver une vie digne: un travail, un toit, une éducation.

Le pape s'est ensuite rendu sur le chantier de Mahatazana pour prier avec les quelques 700 ouvriers travaillant dans cette carrière. Il a prié pour la guérison de ces derniers, qui travaillent dans des conditions extrêmement éprouvantes physiquement. Il a terminé sa journée en rencontrant les dirigeants religieux et les prêtres au collège de Saint Michel, une institut jésuite.

Deux jours au Mozambique

Avant Madagascar et Maurice, le pape a passé deux jours au Mozambique. Tout au long de sa visite jeudi et vendredi dans l'un des pays les plus pauvres de la planète, le souverain pontife a martelé ces mots: il faut rejeter "la vengeance et la haine", dénoncer la planification de "représailles sous des formes apparemment légales", promouvoir "l'égalité des chances" et "l'équité sociale" pour éviter de "créer un terrain fertile qui tôt ou tard provoquera l'explosion".

Un traité historique

Un traité de paix historique a été signé le 6 août au Mozambique entre le gouvernement de Maputo et la Renamo, l'ancienne rébellion devenue principal parti d'opposition. Peu de temps après son indépendance en 1975, l'ex-colonie portugaise avait sombré dans une guerre civile meurtrière. Celle-ci avait pris fin voici 27 mais la Renamo n'avait jamais désarmé.

Le pape argentin, ardent pourfendeur de la corruption, a conseillé aux Mozambicains de se méfier de tous ceux, à l'intérieur ou à l'extérieur, qui veulent profiter pour leur propre intérêt des richesses naturelles d'un pays avec une "partie énorme de sa population en-dessous du niveau de pauvreté".

Dans la foule, Delfina Moiana, comptable retraitée de 62 ans, estimait que sa venue allait contribuer à "la réconciliation". "Je pense vraiment que nos vies vont changer".

La contraception, un sujet sensible

S'il a également pris le temps de visiter un centre de soin pour les "marginalisés" du sida en louant la "compassion" de ceux qui les soignent, le pape a néanmoins sans surprise évité d'aborder de front la question de la prévention des maladies sexuellement transmissibles.

Le sujet demeure un terrain miné pour l'Église catholique, opposée à toute forme de contraception, et tout particulièrement pour les papes en visite en Afrique.

François avait, au retour d'une tournée en Afrique subsaharienne, reconnu "une perplexité" de l'Eglise sur la question de l'utilisation du préservatif pour lutter contre le sida, jugeant que c'était "une des méthodes" mais que l'Afrique avait "des blessures plus grandes" comme le manque d'eau et de nourriture.

www.ipreunion.com avec l'AFP