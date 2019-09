BONJOUR - Voici les titres développés ce matin du 9 septembre 2019 :



- Le Pape arrive à Maurice ce matin

- Une semaine après Dorian, les Bahamas face à une longue crise humanitaire

- Le contrat de projet, cette mesure qui inquiète vivement les syndicats

- Les demandes de subvention pour les associations culturelles et sportives sont ouvertes

- Temps mitigé sur La Réunion aujourd'hui

Le Pape arrive à Maurice ce matin

Ce lundi 9 septembre 2019, le Pape François conclut sa visite dans la zone sur de l'océan Indien avec Maurice. Il n'y restera qu'une seule journée, avec une messe prévue à 12h15 au monument de Marie reine de la paix. Une foule de 100 000 personnes est attendue, alors que la dernière visite apostolique remonte à 1989, quand Jean Paul II s'était lui aussi rendu sur l'île. Imaz Press est sur place pour vous faire vivre cette journée, en photos, en vidéos et en live.

Une semaine après Dorian, les Bahamas face à une longue crise humanitaire

Entre évacuations, recherches de victimes et risques sanitaires, les Bahamas se préparaient dimanche à faire face à une longue crise humanitaire, une semaine après le passage dévastateur de l'ouragan Dorian, qui a encore causé des dégâts très loin de là, au Canada.

Le contrat de projet, cette mesure qui inquiète vivement les syndicats

C'est l'une des mesures fortes de la réforme de la fonction publique: le contrat de projet, un contrat à mi-chemin entre le CDI et l'intérim. Le principe est le même que le contrat de chantier dans le BTP, le salarié est embauché le temps d'un projet, son contrat allongé automatiquement en fonction de la durée du projet sur une période maximale de six ans. Les syndicats sont vent debout contre cette mesure qu'ils jugent "antisociale". L'argument du gouvernement "permettre aux administrations publiques de mener à bien des projets ponctuels." Une flexibilité à outrance répondent les syndicats.

Les demandes de subvention pour les associations culturelles et sportives sont ouvertes

La culture et le sport sont deux éléments essentiels de la cohésion de la société réunionnaise. Le département de La Réunion s'est inscrit dans une démarche de dématérialisation pour les demandes de subvention dans ces domaines. Associations culturelles et sportives : vous pouvez saisir votre demande en ligne jusqu'au 31 octobre 2019 , 18 heures.

Temps mitigé sur La Réunion aujourd'hui

Cette semaine devrait bien commencer pour le nord de l'île, avec un beau soleil prévu dès le matin en ce lundi 9 septembre 2019. Par contre, dans le sud, la pluie risque d'être au rendez-vous une bonne partie de la journée. Dans les hauts, les nuages seront aussi bien présents. Côté température, prévoyez entre 22 et 26 degrés dans la journée, et plutôt 19/20 degrés dans les cirques. Un déferlement de la houle modéré est aussi à prévoir de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table en passant par Saint-Pierre.. Elle se situe autour de 2.5 m en début de journée et 2 m en fin de journée.