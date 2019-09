Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

L'association La Ribambelle Réunion accueille et soigne à La Réunion des enfants porteurs de cardiopathie congénitale originaires de Madagascar. Ryantsoa et Maëvah qui vont être soignées à La Réunion dans les jours à venir, ont été accueillis à l'aéroport par leurs familles d'accueil respectives et par la nouvelle Marraine de l'association Christelle Floricourt.

L'association La Ribambelle Réunion accueille et soigne à La Réunion des enfants porteurs de cardiopathie congénitale originaires de Madagascar. Ryantsoa et Maëvah qui vont être soignées à La Réunion dans les jours à venir, ont été accueillis à l'aéroport par leurs familles d'accueil respectives et par la nouvelle Marraine de l'association Christelle Floricourt.