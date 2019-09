Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Cette semaine devrait bien commencer pour le nord de l'île, avec un beau soleil prévu dès le matin en ce lundi 9 septembre 2019. Par contre, dans le sud, la pluie risque d'être au rendez-vous une bonne partie de la journée. Dans les hauts, les nuages seront aussi bien présents. Côté température, prévoyez entre 22 et 26 degrés dans la journée, et plutôt 19/20 degrés dans les cirques. Un déferlement de la houle modéré est aussi à prévoir de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table en passant par Saint-Pierre.. Elle se situe autour de 2.5 m en début de journée et 2 m en fin de journée. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

