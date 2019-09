Publié il y a 6 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Nouvelle controverse sur les réseaux sociaux. Cette fois, c'est la photo d'un internaute prise dans le rayon d'une grande surface de l'hexagone qui a suscité de vives réactions sur Facebook. On y voit un rougail saucisse en conserve, première levée de bouclier enclenchée "du rougail saucisse en conserve ? Je parie qu'y'a même pas de piment avec ! " plaisante un internaute. Mais ce qui fâche le plus les internautes, c'est que ce rougail saucisse est accompagné de pommes de terre. Là, ça ne passe vraiment pas ! "Rougail saucisses et avec du riz du gros du piment pas avec des pommes de terres !!!!" s'insurge un internaute. Plus de 500 partages, près de 600 commentaires et plus d'un millier de réactions en moins de 24h sur la page "Fier d'être kréol" qui a relayé la photo.

