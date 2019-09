BONJOUR - A la une du matin ce mardi 10 septembre 2019 :'



- Le pape François reçu par une foule de fidèles sur l'île Maurice

- Les mesures mises en oeuvre à La Réunion pour les urgences

- Le suicide, deuxième cause de décès chez les jeunes réunionnais

- Saint-Paul : le dispositif "Bouger Ô", des sessions de sport gratuites

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Ça souffle, ça souffle sur La Réunion

Le pape François aura passé moins de 24h sur l'île Maurice, mais sa visite a fait venir plus de 100.000 personnes dont 5.000 Réunionnais à Port-Louis pour suivre la messe, moment-clé de cette journée. Arrivé de Madagascar, il a salué les fidèles venus à sa rencontre avant de se rendre dans la capitale pour une messe de plus d'une heure constituée de prières et de chants. Le pape François a tenu à parler des jeunes lors de son homélie. Il a également rendu hommage au père Laval, célébré justement le 9 septembre, se rendant par la suite sur son caveau. Après une cérémonie d'adieux, le pape François est retourné à Madagascar pour une dernière nuit dans la zone océan Indien. Il repart à Rome ce mardi 10 septembre.

Suite à la présentation, par Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé, des mesures gouvernementales pour répondre au mouvement social des services d'urgence, l'ARS Océan indien détaille les actions conduites et programmées au niveau régional. Celles-ci concernent à la fois le fonctionnement des services d'urgence mais aussi les conditions de travail des personnels hospitaliers. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'ARS Océan Indien.

Ce mardi 10 septembre 2019 marque la journée mondiale de sensibilisation contre le suicide. Une problématique importante à La Réunion, où le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes, après les accidents de la route.

Faire du sport est bon pour la santé mais ce n'est pas toujours accessible à toutes les bourses. La municipalité de Saint-Paul lance donc le dispositif "Bouger Ô". Trois déclinaisons: "Bouger Ô féminin", "Bouger Ô féminin" et "Bouger Ansamn". Le principe est simple, faire du sport gratuitement. Une opération accessible dans plusieurs quartiers de la commune et sur plusieurs sites : salles polyvalentes, des gymnases, des cases, des Maisons pour tous, au dojo et à la piscine dans différents secteurs. Et les conditions d'adhésion basiques : remplir la fiche d'inscription, se munir de deux photos d'identité, d'un certificat médical de moins de trois mois et d'une attestation d'assurance responsabilité civile.

Le vent souffle encore sur La Réunion ce mardi 10 septembre 2019. Matante Rosina a du mal à tenir son chapeau en place ! Surtout qu'elle devra se protéger ses averses passagères dans le Sud et l'Est... La pluie va gagner le Nord-Ouest dans l'île progressivement dans la journée, c'est décidément une journée bien grise qui se prépare. Dans l'Ouest et le Sud, la houle se maintient, avec des vagues de 2 mètres.