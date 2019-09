Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 7 heures

Le pape François aura passé à peine huit heures sur l'île Maurice, mais sa visite a fait venir plus de 100.000 personnes dont 5.000 Réunionnais à Port-Louis pour suivre la messe, moment-clé de cette journée. Arrivé de Madagascar, il a salué les fidèles venus à sa rencontre avant de se rendre dans la capitale pour une messe de plus d'une heure constituée de prières et de chants. Le pape François a tenu à parler des jeunes lors de son homélie. Il a également rendu hommage au père Laval, célébré justement le 9 septembre, se rendant par la suite sur son caveau. Après une cérémonie d'adieux, le pape François est retourné à Madagascar pour une dernière nuit dans la zone océan Indien. Il repart à Rome ce mardi 10 septembre. Imaz Press vous fait revivre cette visite en images (Photo rb/www.ipreunion.com)

