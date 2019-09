Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 20 heures

Le vent souffle encore sur La Réunion ce mardi 10 septembre 2019. Matante Rosina a du mal à tenir son chapeau en place ! Surtout qu'elle devra se protéger ses averses passagères dans le Sud et l'Est... La pluie va gagner le Nord-Ouest dans l'île progressivement dans la journée, c'est décidément une journée bien grise qui se prépare. Dans l'Ouest et le Sud, la houle se maintient, avec des vagues de 2 mètres. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le vent souffle encore sur La Réunion ce mardi 10 septembre 2019. Matante Rosina a du mal à tenir son chapeau en place ! Surtout qu'elle devra se protéger ses averses passagères dans le Sud et l'Est... La pluie va gagner le Nord-Ouest dans l'île progressivement dans la journée, c'est décidément une journée bien grise qui se prépare. Dans l'Ouest et le Sud, la houle se maintient, avec des vagues de 2 mètres. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)