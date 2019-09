Cette semaine de l'emploi a débuté le 9 septembre et se terminera le vendredi 13 septembre. Au programme : des forums, des Job dating, des conférences, des interventions de chefs d'entreprise, des ateliers de recherche d'emploi, des ateliers numériques, des informations sur les métiers qui recrutent, et la découverte des métiers de Pôle emploi. Cette année, 17 évènements sont programmés dont les deux grands forums pour l'emploi au Tampon et à Sainte-Marie ouverts à tout public. Plus de 700 offres d'emploi seront à pourvoir, ici et ailleurs.

Mardi 10 septembre - La découverte des métiers qui recrutent

Cette journée sera consacrée à la découverte des métiers qui recrutent. Plusieurs agences ont organisé des rencontres entre des demandeurs d’emploi et des

employeurs. Certaines entreprises ont également accepté d’ouvrir leurs portes pour permettre de découvrir leurs métiers en situation.

À noter : un forum est consacré aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration à Saint-Pierre - Présentation des métiers et Job dating pour répondre aux besoins de main d’œuvre de ce secteur

6eme édition du Forum des Métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration : Pôle emploi et la Mission Locale s’associent avec les acteurs de l’hôtellerie et de la restauration du Sud de l’île, ainsi que les organismes de formation et d’insertion à l’emploi pour l’organisation de la 6e édition du Forum des Métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration.

Lieu : Hôtel Villa Delisle - 42, Bd Hubert Delisle - 97410 Saint-Pierre.

Déroulé de la journée :

8h30 – 12h : Forum de présentation des métiers de l’hôtellerie et de la restauration, ainsi que des formations et dispositifs d’accompagnement en lien avec notre secteur d’activité. Visite des différents départements de l’hôtel Villa Delisle ainsi que d’autres structures partenaires de l’opération.

11h15 : Table ronde Resto’Acteurs

13h30 – 16h : Job dating par appétences avec les différents restaurants et hôtels partenaires. Ce temps fort est réservé aux personnes présélectionnées en amont par les services du Pôle emploi.

Le programme du reste de la semaine

Mercredi 11 septembre - La Journée Pour l’Emploi – "Être recruté, créer son emploi"

Journée centrale de notre semaine avec deux grands forums organisés simultanément au Tampon et à Sainte- Marie. Le public pourra rencontrer librement des entreprises qui recrutent, des organismes de formation et tous les acteurs de l’insertion professionnelle de La Réunion. Cette année, cette journée sera principalement consacrée aux opportunités de recrutement.

Jeudi 12 septembre – Numérique & emploi – Découverte des applis/services digitaux

L’usage du numérique est devenu incontournable dans tous les actes quotidiens, et l’emploi n’y échappe pas. De plus en plus d’entreprises utilisent des outils digitaux pour recruter. Pour accompagner ce mouvement, Pôle emploi a développé toute une gamme de services numériques pour s’inscrire, gérer son indemnisation … et pour les entreprises des appli d’aide au recrutement. Au cours de cette journée, les demandeurs d’emploi et les entreprises pourront découvrir les outils numériques de Pôle emploi pour faciliter leur recherche d’emploi et leur recrutement.

Vendredi 13 septembre - Dans les coulisses de Pôle emploi

Plus de 1 200 agents à La Réunion œuvrent quotidiennement pour aider les demandeurs d’emploi et les entreprises. La réalité de leurs actions est souvent méconnue. Pour expliquer leurs métiers et le fonctionnement d’une agence, nous avons invité des élus, des partenaires, des entreprises et des associations de chômeurs à découvrir les coulisses d’une agence.