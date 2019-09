Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

Si pour le moment, le ministère des Outre-mer ne confirme pas l'information, plusieurs médias locaux et ultramarins affirment que la ministre des Outre-mer viendrait à La Réunion les 19 et 20 septembre prochains. L'objet de cette visite est encore "secret" pour le moment. Comme à chaque fois, le programme de la ministre ne sera dévoilé que la veille ou l'avant-veille de son arrivée mais a priori, Annick Girardin viendrait préparer le terrain avant la visite prochaine d'Emmanuel Macron à La Réunion. Une visite présidentielle dont on ne connaît toujours pas les dates précises. (photo d'archive)

Si pour le moment, le ministère des Outre-mer ne confirme pas l'information, plusieurs médias locaux et ultramarins affirment que la ministre des Outre-mer viendrait à La Réunion les 19 et 20 septembre prochains. L'objet de cette visite est encore "secret" pour le moment. Comme à chaque fois, le programme de la ministre ne sera dévoilé que la veille ou l'avant-veille de son arrivée mais a priori, Annick Girardin viendrait préparer le terrain avant la visite prochaine d'Emmanuel Macron à La Réunion. Une visite présidentielle dont on ne connaît toujours pas les dates précises. (photo d'archive)