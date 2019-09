Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Depuis plusieurs mois, le chantier de la Nouvelle route du Littoral est au ralenti miné par l'opposition des riverains et des décisions de justice qui, pour le moment, interdisent l'ouverture de carrières et l'exploitation de roches massives nécessaires à la construction de la digue de 2,5 kilomètres. Aujourd'hui, le député de la 7ème circonscription Jean-Luc Poudroux fait une proposition pour terminer le chantier: ouvrir une nouvelle carrière, à Sans-Souci (Saint-Paul) le long de la rivière des Galets. Pendant la campagne des législatives partielles, le candidat Poudroux s'était engagé à trouver une solution. C'est aujourd'hui chose faite, ce mardi 10 septembre, le député dévoile sa proposition "une alternative "crédible et sérieuse" dit-il, qui pourrait mettre fin au statu quo.

