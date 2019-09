BONJOUR - A la une du matin ce mercredi 11 septembre 2019 :



Les associations écologistes méfiantes vis-à-vis de la consultation publique

Le gouvernement a lancé, ce lundi 9 septembre, une vaste consultation publique sur les distances minimales à respecter entre habitations et zones d'épandage de pesticides. Une annonce qui n'a pas particulièrement mis en joie les associations écologistes à La Réunion.

Locataires, vous pouvez toujours payer vos loyers en espèces

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Les 26 000 locataires de la Sidr (société immobilière du département de La Réunion) ont été informés par courrier qu'à partir du 1er octobre, le bailleur social n'accepterait plus les règlements en espèces. Enfin si, dans une seule agence, celle du Port. La mesure a fait des vagues, pour certains locataires, faire le chemin jusqu'au Port n'est pas toujours aisé. Sous la pression de la CNL (confédération nationale du logement), le bailleur social a fait volte-face, argumentant qu'il s'agissait d'une erreur de communication "on cherche à réduire les paiements en espèces pas à les supprimer." Quelle est la position des autres bailleurs sociaux sur la question ? Est-il possible d'imposer des paiements dématérialisés dans l'un des départements où la population utilise le plus d'argent liquide ? La réponse est oui.

La Chambre régionale des comptes pointe plusieurs dysfonctionnements chez la Sodiparc

La Chambre régionale des comptes (CRC) décortique les comptes de Sodiparc, entreprise de transport urbain, qui gère le transport sur le réseau de la CINOR et le stationnement à Saint-Denis. Si les salaires, l'état de la trésorerie et les capitaux de la société sont salués, de nombreux dysfonctionnements sont relevés. Parmi eux, les modifications de stationnement qui n'ont pas été compensées, la stratégie d'entreprise qui n'a pas porté ses fruits dans le plan courant jusqu'en 2017, les avantages des salariés, la procédure des achats. La CRC émet également quelques réserves concernant la fiabilité des comptes, et donne donc quelques conseils à la Sodiparc afin d'optimiser son bon fonctionnement.

La ville de Saint-Pierre lutte contre l'illettrisme à travers quatre actions

La population saint-pierroise représente environ 10 % de la population réunionnaise. Par extrapolation, à titre indicatif, la municipalité indique qu'il y aurait 11 000 personnes illettrées dans la commune. Dans le cadre des Journées nationales d'actions contre l'Illettrisme (JNAI) qui se déroulent du 08 au 15 septembre 2019, la ville de Saint-Pierre, présente 4 actions, de son Plan de prévention et de lutte contre l'illettrisme (PPLI) labellisées par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Nuageux dans les bas, clair dans les sommets

La météo s'annonce verticale aujourd'hui : sous 2000 mètres d'altitude c'est nuageux et au-dessus c'est tout bleu ! Le volcan sera un peu gris mais les averses seront rares. Dans l'après-midi les nuages font se faire plus présents sur les hauts du Nord et de l'Ouest et dans les grandes villes du littoral. Bonne nouvelle : la houle s'est calmée ! Matante Rosina peut reprogrammer sa sortie en mer, elle qui adore le bateau.