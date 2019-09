Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 20 heures

La météo s'annonce verticale aujourd'hui : sous 2000 mètres d'altitude c'est nuageux et au-dessus c'est tout bleu ! Le volcan sera un peu gris mais les averses seront rares. Dans l'après-midi les nuages font se faire plus présents sur les hauts du Nord et de l'Ouest et dans les grandes villes du littoral. Bonne nouvelle : la houle s'est calmée ! Matante Rosina peut reprogrammer sa sortie en mer, elle qui adore le bateau. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

