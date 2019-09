BONJOUR - A la une du matin ce jeudi 12 septembre 2019 :



- Jean-Luc Poudroux, l'homme qui a résolu le problème de roches massives

- Migrants : trois passeurs présumés indonésiens devant la Cour d'appel

- Manapany festival : demandez le programme

- Sept entreprises sur dix toujours en activité à La Réunion

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un soleil bien présent sur le littoral

Jean-Luc Poudroux, l'homme qui a résolu le problème de roches massives

Le Pape dans le coin et ça y est, Jean-Luc Poudroux a des illuminations. Celui que certains surnomment "le député fantôme" a dévoilé l'idée du siècle pour mettre fin au statu quo sur le chantier de la nouvelle route du littoral : ouvrir une carrière pour résoudre la problématique des carrières. Vous suivez ? Oubliez Bois blanc, les Lataniers, Bellevue (et les trois revers successifs que l'État et la Région se sont pris dans les dents) maintenant, l'avenir c'est à Sans Souci qu'il s'écrit. On avait la solution sous le nez depuis tout ce temps, heureusement que Jean-Luc Poudroux, ce visionnaire, nous a montré la voie.

Migrants : trois passeurs présumés indonésiens devant la Cour d'appel

Trois Indonésiens, passeurs présumés de migrants sri-lankais, sont jugés en Cour d'appel à partir de 14h ce jeudi 12 septembre 2019. Après une demande de renvoi, le procès qui devait se tenir le 22 août a été repoussé en raison de l'absence de l'un des avocats, malade ce jour-là. Le procès ne peut plus être renvoyé car la date limite du dossier est le 19 septembre. C'est donc ce jeudi que tout se joue. Il leur est reproché d'être les passeurs des migrants sri-lankais arrivés à La Réunion le 13 avril dernier et d'avoir participé à un vaste trafic d'êtres humains. Le 15 mai ils avaient été condamnés par le tribunal correctionnel à des peines de prison allant de 12 à 18 mois de prison ferme pour "aide à l'entrée ou au séjour irrégulier en bande organisée". Si la décision du tribunal correctionnel devait être confirmée, ce serait la première fois que des passeurs seraient condamnés à La Réunion depuis l'arrivée du premier bateau de migrants en octobre 2018.

Manapany festival : demandez le programme

Plus ancien festival musical de La Réunion, le Manapany festival vient de dévoiler son programme pour sa 19e édition. Tout en renouant avec le son cuivré des fanfares et son habilité à jongler avec les styles et les rythmes, la protection de l'environnement et le développement durable seront mis en avant au travers de plusieurs initiatives. A noter que l'artisanat et la créativité disposeront également d'un espace dédié

Sept entreprises sur dix toujours en activité à La Réunion

La Réunion, 68 % des entreprises créées en 2014 sont toujours en activité trois ans après. Grâce notamment à un contexte économique plus favorable, ces entreprises ont mieux résisté que celles créées en 2010. Pour autant, les entreprises réunionnaises restent plus fragiles qu'au niveau national. Les sociétés, qui comptent davantage d'anciens indépendants et chefs d'entreprises parmi leurs créateurs, résistent mieux que les entreprises individuelles. Les entreprises créées dans le secteur des services sont les plus robustes, comme pour la génération 2010 : 7 sur 10 sont toujours actives trois ans après leur création. En trois ans, les entreprises pérennes ont créé 1.300 emplois salariés. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Insee.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un soleil bien présent sur le littoral

Le ciel va se couvrir dans la matinée, surtout dans l'Est. Matante Rosina serait bien partie y faire un tour pour une petite randonnée au volcan après tout cela fait un moment qu'elle ne s'y est pas rendue. Elle optera plutôt pour Saint-Denis, aujourd'hui ce sera balade dans le Nord ! Là-bas le temps s'annonce bien ensoleillé sur le littoral, contrairement aux hauts qui vont connaître quelques averses dans la journée notamment à la Plaine des Palmistes, le Nord-Ouest sur Mafate, la Plaine des Chicots, ou Dos d'Âne. Et puis il faut dire que sur la côte il fera doux avec des températures entre 24 et 26 degrés, contre 19 degrés dans les cirques.