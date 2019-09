Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 47 minutes

Ce vendredi 13 septembre 2019 de 9 h00 à 15 h00, la caisse d'allocations familiales organise une journée portes ouvertes sur le thème de l'accès aux droits et de l'accompagnement au numérique dans le cadre de la lutte contre l'illectronisme. "Nos véhicules itinérants Mobi'Caf seront présents et nos personnels disponibles pour accueillir, informer et accompagner les usagers" indique la Caf (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

