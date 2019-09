Ce jeudi 12 septembre 2019, trois hommes indonésiens sont jugés en appel. Ils sont poursuivis pour "aide à l'entrée ou au séjour irrégulier en bande organisée", et soupçonnés d'être les passeurs des migrants sri-lankais arrivés à La Réunion le 13 avril dernier.

Le 17 avril, les trois passeurs présumés sont restés 2h au tribunal de Saint-Denis. A l'issue de cette présentation, les trois hommes avaient demandé un délai pour préparer leur défense. C'est la raison pour laquelle le procès a été repoussé d'un mois. Le procureur avait ensuite demandé leur placement en détention provisoire. Ils ont été incarcérés à la prison de Domenjod.

Le 15 mai, ils avaient été condamnés par le tribunal correctionnel à des peines de prison allant de 12 à 18 mois de prison ferme pour "aide à l'entrée ou au séjour irrégulier en bande organisée". Les avocats des trois hommes ont fait appel.

Le 22 août, les passeurs présumés devaient revenir devant la justice, mais en l'absence de l'un des avocats, un nouveau renvoi a été demandé. Le dernier possible puisque la date limite du dossier est le 17 septembre 2019.

Une embarcation de plus de 120 migrants

Le bateau dans lequel ils se trouvaient transportait 123 migrants sri-lankais. Ceux-ci auraient déboursé jusqu'à 8.000 euros pour effectuer la traversée de 7.000 km. Leurs parcours sont variés, mais tous ont rejoint l’Indonésie. Là-bas, ils ont été approchés par des passeurs, qui leur promettaient plusieurs destinations comme la Nouvelle-Zélande, l’Australie... Le bateau a finalement filé droit sur La Réunion. Beaucoup de migrants n'étaient pas au courant de la destination finale, et certains ne connaissaient absolument pas l'île.

"Les filières criminelles", pointées du doigt par les autorités en décembre 2018 sont bel et bien actives, et de plus en plus vastes. Les passeurs qui semblent s’être passé le mot continuent de tracer, de manière très habile cette nouvelle route migratoire, engrangeant à coup sûr des centaines et des centaines de milliers d’euros. Un trafic d’êtres humains fructueux dont comprend encore mal le fonctionnement.

Rappelons que sur les 123 personnes arrivées à Sainte-Rose le 13 avril dernier, 60 ont été admises sur le territoire pour déposer une demande d'asile en France. L'autre moitié a été reconduite à la frontière, à bord d'un avion d'Air Seychelles affrété par l'Etat. C'était le 29 avril.