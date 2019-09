Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 21 heures

Le ciel va se couvrir dans la matinée, surtout dans l'Est. Matante Rosina serait bien partie y faire un tour pour une petite randonnée au volcan après tout cela fait un moment qu'elle ne s'y est pas rendue. Elle optera plutôt pour Saint-Denis, aujourd'hui ce sera balade dans le Nord ! Là-bas le temps s'annonce bien ensoleillé sur le littoral, contrairement aux hauts qui vont connaître quelques averses dans la journée notamment à la Plaine des Palmistes, le Nord-Ouest sur Mafate, la Plaine des Chicots, ou Dos d'Âne. Et puis il faut dire que sur la côte il fera doux avec des températures entre 24 et 26 degrés, contre 19 degrés dans les cirques. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

