Depuis ce mercredi soir 11 septembre 2019, l'usine de Bois Rouge a été contrainte de fermer ses portes suite à une panne de chaudière dans la centrale thermique d'Albioma. Résultat, les transporteurs de cannes ne peuvent pas livrer leur marchandise. Une situation qui agace au plus haut point les membres de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA), qui menacent de bloquer les centres de réceptions et les cachalots si l'entreprise d'énergie renouvelable ne les reçoit pas au plus tard vendredi. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

