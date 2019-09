Dans le cadre du plan départemental d'actions de sécurité routière (PDASR) qui implique services de l'État, collectivités territoriales, associations, organismes, bénévoles... le préfet de La Réunion lance un appel à projets pour l'année 2020, courant jusqu'au 28 novembre 2019. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les actions proposées doivent être cohérentes avec les enjeux prioritaires du territoire fixés dans le document général d’orientations (DGO) 2018-2022, rappelle la préfecture. Ces actions traiteront des thèmes suivants :

les addictions/alcool-stupéfiants

les jeunes

les seniors

le partage de la voirie (piétons, vitesse et distracteurs)

les deux-roues motorisés.

Pour organiser une opération de sensibilisation ou de prévention à La Réunion, il est possible de télécharger les documents de l’appel à projets sur le site de la préfecture.

Les projets doivent parvenir à la coordination de la sécurité routière, au plus tard le 28 novembre 2020, exclusivement par mail à l’adresse suivante : securiteroutiere.deal-reunion@developpement-durable.gouv.fr

La préfecture ajoute que "depuis le début de l’année 2019, la mortalité routière semble montrer une tendance à la baisse, cependant les comportements à risques liés à la consommation d’alcool et de stupéfiants et à la vitesse sont encore trop présents sur la route. Le nombre d’accidents et de blessés graves est en augmentation de 30 % par rapport à la même période en 2018."

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com