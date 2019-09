Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

C'est une information du Muséum national d'histoire naturelle : la population de lémuriens à Mayotte a été divisée par deux en 40 ans. En 1975 on en comptait près de 50.000, indique France Mayotte Matin. Aujourd'hui ils sont entre 17.000 et 23.000, soit moins de la moitié. En attendant, faute de forêts, les makis atterrissent dans les champs des agriculteurs et endommagent leurs cultures fruitières.

C'est une information du Muséum national d'histoire naturelle : la population de lémuriens à Mayotte a été divisée par deux en 40 ans. En 1975 on en comptait près de 50.000, indique France Mayotte Matin. Aujourd'hui ils sont entre 17.000 et 23.000, soit moins de la moitié. En attendant, faute de forêts, les makis atterrissent dans les champs des agriculteurs et endommagent leurs cultures fruitières.