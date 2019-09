BONJOUR - A la une du matin ce vendredi 13 septembre 2019 :



- Après les roches malgaches, les roches mauriciennes

- La prison Juliette Dodu est "sauvée" du projet de logements sociaux

- Prix départemental de l'excellence : le gagnant est Sylvain Vaitilingom

- Saint-Paul : un jeu d'évasion pour les journées du patrimoine

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Humide dans l'Est, sec dans l'Ouest

NRL : après les roches malgaches, les roches mauriciennes

Tout part d'un article du Mauricien qui annonce que le chantier de la NRL bénéficiera de roches venues tout droit de l'île Maurice. A l'heure où le député Jean-Luc Poudroux refait surface en proposant une nouvelle carrière, celle de Sans Souci, voilà que l'on apprend ce nouveau projet d'importation de roches. Nouveau ? Pas tant que ça, mais voilà des secrets bien gardés. Et en toile de fond, le souvenir des roches malgaches, épisode chaotique du chantier de la Nouvelle Route du Littoral. Le projet de roches mauriciennes, lui, serait déjà bien avancé. Contactée, la Région nous affirme qu'elle n'a pas eu connaissance de cet approvisionnement

La prison Juliette Dodu est "sauvée" du projet de logements sociaux

Après cinq ans de rebondissements, Gilbert Annette, maire de Saint-Denis, a annoncé son intention de faire de la prison Juliette Dodu un monument historique. Ce jeudi 12 septembre 2019, il a confirmé refuser de valider le permis de démolition de la SHLMR, qui devait construire des logements sociaux une fois la prison rasée.

Prix départemental de l'excellence : le gagnant est Sylvain Vaitilingom

C'est à l'occasion de la journée " Portes Ouvertes " organisée au Centhor que le Prix Départemental de l'Excellence, une distinction honorant le caractère exemplaire du parcours scolaire d'un jeune en BP Arts de la Cuisine, a été remis ce matin à Sylvain Vaitilingom par le Président du Département, en présence du Président du Comité National d'Accueil et d'Actions pour les Réunionnais en Mobilité (CNARM) et de la Présidente de la Commission Formation de la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion (CCIR). Avec une moyenne annuelle de 15,46/20, ce jeune homme a été désigné major de la promotion 2019 par le centre de formation de la CCIR.

Saint-Paul : un jeu d'évasion pour les journées du patrimoine

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, le samedi 21 septembre 2019, le site de l'Etang de Saint-Paul - réserve naturelle nationale et zone humide d'importance internationale (Ramsar) propose un jeu d'évasion regroupant diverses animations pour découvrir la plus grande zone humide littorale des Mascareignes.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Humide dans l'Est, sec dans l'Ouest

C'est un temps typique qui se dessine ce vendredi 13 septembre... jour porte-bonheur ou malheur pour vous ? Matante Rosina, elle, est superstitieuse. Aujourd'hui, elle ne sort pas de chez elle. Ce n'est pas plus mal puisque de toute façon le ciel va rapidement se couvrir dans la journée. Les nuages vont même déborder vers l'Ouest dès la fin de matinée. Et chez vous c'est comment ?