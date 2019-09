Tout part d'un article du Mauricien qui annonce que le chantier de la NRL bénéficiera de roches venues tout droit de l'île Maurice. A l'heure où le député Jean-Luc Poudroux refait surface en proposant une nouvelle carrière, celle de Sans Souci, voilà que l'on apprend ce nouveau projet d'importation de roches. Nouveau ? Pas tant que ça, mais voilà des secrets bien gardés. Et en toile de fond, le souvenir des roches malgaches, épisode chaotique du chantier de la Nouvelle Route du Littoral. Le projet de roches mauriciennes, lui, serait déjà bien avancé. Contactée, la Région nous affirme qu'elle n'a pas eu connaissance de cet approvisionnement (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

C'est une information publiée par nos confrères du Mauricien, une information quelque peu surprenante : face au manque de roches pour finir la Nouvelle Route du Littoral, La Réunion fait appel à Maurice. "Cette participation mauricienne, d’ordre privé, a abouti après une très longue période de négociations" affirme Le Mauricien.

Un projet sûr "à 90%"

Contactée, la rédaction du Mauricien nous donne de plus amples détails. Ainsi les négociations "ont vraiment bien avancé, c'est sûr à 90%" nous indique-t-on. Deux hommes d'affaires mauriciens, "chacun avec ses activités respectives et dans des secteurs différents, se sont associés pour ce projet". La rédaction nous informe même que l'un des deux hommes "est dessus depuis 4 ans".

Cette association privée reste pour l'instant secrète, les deux hommes souhaitant rester anonymes. Interdiction de révéler leurs profils. Les deux hommes auraient déjà effectué plusieurs voyages à La Réunion pour parler business et roches massives. Ils se sont encore rendus sur l'île intense "la semaine dernière" selon la rédaction mauricienne, "en vue de finaliser les négociations".

Nous apprenons de notre côté par une source proche qu'en 2015-2016 déjà, une société mauricienne avait été approchée aux fins d'importation de roches à La Réunion. Finalement la négociation avait tourné court et c'est de Madagascar que les roches avaient été importées. Toujours est-il que la question de roches venant de Maurice n'est donc pas tout à fait nouvelle.

Des roches extraites dans les champs

La potentielle date du début de l'extraction reste inconnue. Ce que l'on sait, c'est que ces roches seraient prélevées dans les champs. Des andains qui serviraient alors à la partie digue de la NRL, partie qui reste à construire. Ici une question se pose : comment ces roches peuvent-elles convenir ? La rédaction du Mauricien le confirme : "il reste des points à définir, notamment l'étude même des roches, car elles ne doivent surtout pas être poreuses, mais également le calibrage". Le volume de roches évoqué est en effet inconnu à ce stade.

Selon la rédaction du Mauricien, "la mise en place de cette livraison de roches mauriciennes aurait dû être faite plus tôt, mais les problèmes juridiques liés aux carrières réunionnaises, notamment celle de Bois Blanc, ont retardé les discussions". Par ailleurs, une conférence de presse aurait été envisagée pour faire part du projet.

Lire aussi : Bois Blanc : l'Etat mise tout sur la modification du schéma des carrières

Ce que dément formellement la Région, qui nous a répondu. "La Région Réunion n'étant pas responsable des approvisionnements, il ne lui appartient pas de traiter une telle proposition. A notre connaissance le groupement digue n'a pas étudié une telle option, et en tout cas ne l'a jamais évoqué avec la maîtrise d'ouvrage." Si négociations il y a effectivement eu lieu avec le groupement, la Région dans ce cas, indique ne pas être au courant.

Contacté, le groupement SBTPC-GTOI-VCT n'a pas donné suite à nos sollicitations. La préfecture non plus n'a pas donné de réponse à nos questions.

Des études sanitaires déjà effectuées

Le site Le Mauricien affirme que "des échantillons" sont passés "par les procédures d’inspection phytosanitaires". Au téléphone, la rédaction nous précise que des analyses ont en effet été menées il y a deux semaines.

Si contrôle il y a eu en effet, cela a sans doute été effectué afin de ne plus revivre l'épisode des roches malgaches. Roches de mauvaise qualité, risque d'importation du ver blanc et extraction dans des conditions environnementales déplorables… l'expérience n'est pas à reproduire.

Le processus du lavage des roches malgaches avait été remis en question. Pour plusieurs spécialistes, les traitements annoncés étaient "des bobards", impossible de ne pas transporter avec les roches des micro-organismes. Et parmi les bactéries redoutées, le ver blanc, qui a causé de larges dégâts en ravageant les parcelles de la Grande île. Nul doute que La Réunion voulait éviter une catastrophe sanitaire semblable, après avoir lutté dans un premier temps ce parasite en 2013 après sa résurgence dans les champs de canne.

Lire aussi : Catherine Gaud : "On fait courir à La Réunion des risques phytosanitaires massifs"

Le souvenir amer des roches malgaches

Rappelons-nous... 221.000 tonnes de roches venant de Madagascar devaient être envoyées à La Réunion à partir de fin 2015, sur les 19 millions de tonnes prévues en tout pour le chantier. Premier obstacle : les conditions de livraison. Après l'arrivée de la première partie de la livraison, la FNTR avait estimé que les conditions n'avaient pas été respectées entre le groupement attributaire du chantier de la nouvelle route du littoral et les transporteurs.

Au début du mois de janvier 2016, 45.000 tonnes de roches provenant de Madagascar ont été débarquées à La Réunion. L'objectif de 220.000 tonnes ne sera jamais atteint.

Par ailleurs, l'extraction des roches malgaches fut une catastrophe écologique. Rappelons-nous ce "pillage en silence" que nous avions dénoncé début 2016 de concert avec le Quotidien… Sur place, notre confrère de presse écrite Julien Sartre avait observé "un trou profond de 45 mètres" au milieu d'une forêt. Il s'agissait de la carrière d'Ambokatra, destinée à fournir les roches massives pour alimenter le chantier de la NRL.

Lire aussi : Roches malgaches : le pillage en silence

Le "pillage de ressources" dédié à la NRL avait été durement dénoncé par les responsables du collectif. Madagascar, l'un des pays les plus pauvres au monde, qui sert à construire l'une des routes les plus chères au monde – déjà plus de 2 milliards d'euros au compteur… éthiquement, il y avait de quoi s'offusquer.

Alors ces questions financières, sanitaires, écologiques et éthiques vont-elles se poser à nouveau pour l'île Maurice ? Depuis combien de temps ce projet couve-t-il ? Pour quel volume de roches ? Quand seront-elles livrées ? Comment l'extraction sera-t-elle gérée sur le plan environnemental ? De nombreuses questions restent en suspens.

mm / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com