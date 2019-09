La dotation "politique de la ville" (ex-dotation de développement urbain) est un concours financier de l'État accompagnant la réalisation de projets d'investissement dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Sont éligibles à la dotation en question les communes sur le territoire desquelles existe au moins une convention conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). À la Réunion, 6 communes remplissent les conditions pour bénéficier de cette dotation : Saint-Denis, Le Port, Saint-Pierre, Saint-Louis, Saint-André, et Saint-Benoît. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration Fleurimont, quartier prioritaire rb/www.ipreunion.com)

Pour 2019, le montant de la dotation politique de la ville attribuée au département de La Réunion s’élève à 3 millions d’euros. Cette enveloppe départementale est répartie par le préfet en fonction des projets présentés par les communes.

Les 25 projets d’investissement (voirie, écoles, équipements sportifs et de jeux, etc.) présentés par les six communes éligibles seront ainsi financés cette année.

Le détail des opérations et des subventions allouées par l’État au titre de la dotation " politique de la ville " 2019 sont consultables sur le site Internet de la préfecture , rubrique politiques publiques/collectivités territoriales : www.reunion.gouv.fr

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com