Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

La Fondation Orange et son partenaire Solidarnum ont présenté ce vendredi 13 septembre 2019 à Saint-Denis la Maison digitale de La Réunion. Ce dispositif de formation créé et financé à hauteur de 10 000 euros par la Fondation Orange, vise à (re)donner une employabilité et une autonomie à sept femmes sans qualification et sans emploi déjà aidées par l'association Solidarnum. Nous oublions ci-dessous le communiqué d'Orange (Photo DR)

