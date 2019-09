Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Par mesure de précaution, l'école Les Orangers à Sainte-Anne n'accueillera pas les élèves le lundi 16 septembre. La cause : un incident technique, plus précisément, la détérioration d'un auvent qui nécessite des travaux de sécurisation. Ces réparations se dérouleront lundi et l'école devrait reprendre dès le lendemain, le 17 septembre aux horaires habituels. La municipalité de Saint-Benoît indique que cette décision a été prise en accord avec l'inspecteur d'académie. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

