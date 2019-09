Le vendredi 20 septembre 2019, une marche pour le climat est de nouveau organisée, à La Réunion comme en métropole. Intitulée "grève mondiale pour le futur", la manifestation démarrera depuis le front de mer de Saint-Pierre à 9h30.

De nombreuses associations écologistes devraient être présentes sur place. Greenpeace et Youth for Climate sont en ligne de front, et signeront une déclaration commune au début de la marche. Le cortège se dirigera ensuite vers la sous-préfecture de Saint-Pierre. Un pique-nique sera ensuite organisé, ainsi qu'une opération de ramassage d'ordures sur la plage à partir de 14 heures.



Un autre rendez-vous est donné le même jour devant la préfecture à Saint-Denis. Les associations appellent à un sit-in pour interpeller le préfet sur l'urgence écologique. L'association Youth for Climate appelle à un rassemblement à partir de 8 heures.



Greenpeace interpelle par ailleurs les étudiants ne pouvant se rendre à la marche de manifester leur soutien avec des tenues vestimentaires vertes. L'ONG conseille aussi aux jeunes d'organiser un court débrayage avant le début des cours pour discuter du développement durable.

