BONJOUR - A la une du matin ce samedi 14 septembre 2019 :



- Plus de grossesses précoces à La Réunion que dans l'hexagone

- Une nouvelle compagnie aérienne proposera des liaisons Mayotte - La Réunion

- Produits ménagers, attention danger !

- Cuir de poisson: quand de jeunes chimistes marient luxe et écologie

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Ensoleillé dans l'Ouest, pluvieux dans l'est

Plus de grossesses précoces à La Réunion que dans l'hexagone

Dans une enquête publiée le jeudi 12 septembre 2019 par l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques), on apprend que La Réunion est l'un des départements de France le plus touché par le phénomène de naissances précoces. Notre île est en troisième position après la Guyane et Mayotte. À La Réunion, pour 5,68 % des naissances, la mère a moins de vingt ans, c'est bien au-dessus du niveau national qui est en dessous de 2%. Comment l'expliquer ? L'étude réalisée au niveau national ne donne pas de réponse. Mais plusieurs pistes sont envisagées pour comprendre le phénomène...

Une nouvelle compagnie aérienne proposera des liaisons Mayotte - La Réunion

D'ici la fin de l'année, les Mahorais devraient voir une nouvelle compagnie aérienne voir le jour. Celle-ci va proposer des liaisons régulières entre Mayotte et La Réunion, jusqu'ici assurées par Air Austral. La compagnie en question, comorienne, a investi 2 millions d'euros pour louer des Boeing 737 à une compagnie grecque, Air Méditerranean, indique France Mayotte Matin. Objectif : casser le monopole d'Air Austral avec des prix plus bas et une franchise bagages qui se veut plus attractive.

Produits ménagers, attention danger !

Dans son dernier numéro sorti fin août, la revue 60 millions de consommateurs passe au crible les produits d'entretien. Salle de bain, WC, cuisine, fenêtres, sols... ces détergents et autres nettoyants ménagers dédiés à l'entretien de la maison sont régulièrement utilisés dans nos lieux de vie. Certains d'entre eux contiendraient des substances toxiques ou dangereuses pour l'environnement et la santé. 60 millions de consommateurs demande la mise en place d'un système de notation sur ces produits ménagers pour que le consommateur puissent acheter en connaissance de cause. Aujourd'hui, des alternatives existent, les mouvements éco-responsables prônent un retour aux "astuces de grand-mère." À La Réunion, des ateliers qui permettent de fabriquer soi-même ses produits nettoyants naturels commencent à se multiplier.

Cuir de poisson: quand de jeunes chimistes marient luxe et écologie

Un cuir venu de la mer ? Trois jeunes entrepreneurs inaugurent jeudi leurs ateliers près de Lyon, où ils espèrent valoriser une partie des 50.000 tonnes de peaux de poisson qui partent chaque année à la décharge en France.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Ensoleillé dans l'Ouest, pluvieux dans l'est

C’est un temps avec peu différent à ce qu'on a eu les jours précédent qui sera sur la Réunion aujourd’hui. Le temps reste globalement humide dans l’est. Matante Rosina, va aller se baigner de bonne heure dans l’ouest, qui sera ensoleillé le matin. Elle ne restera pas trop longtemps, comme le ciel se couvrira dans l’après-midi, avec même quelques averses possibles. Et chez vous, il fait quel temps aujourd’hui ?