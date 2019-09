Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 12 heures

D'ici la fin de l'année, les Mahorais devraient voir une nouvelle compagnie aérienne voir le jour. Celle-ci va proposer des liaisons régulières entre Mayotte et La Réunion, jusqu'ici assurées par Air Austral. La compagnie en question, comorienne, a investi 2 millions d'euros pour louer des Boeing 737 à une compagnie grecque, Air Méditerranean, indique France Mayotte Matin. Objectif : casser le monopole d'Air Austral avec des prix plus bas et une franchise bagages qui se veut plus attractive. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

D'ici la fin de l'année, les Mahorais devraient voir une nouvelle compagnie aérienne voir le jour. Celle-ci va proposer des liaisons régulières entre Mayotte et La Réunion, jusqu'ici assurées par Air Austral. La compagnie en question, comorienne, a investi 2 millions d'euros pour louer des Boeing 737 à une compagnie grecque, Air Méditerranean, indique France Mayotte Matin. Objectif : casser le monopole d'Air Austral avec des prix plus bas et une franchise bagages qui se veut plus attractive. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)