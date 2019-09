Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Les faits se sont produits dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 septembre 2019 dans cette maison (photo ci-dessus) dans quartier de Bras Pistolet dans les hauts de Sainte-Suzanne. Pour une raison encore inconnue, une altercation aurait éclaté aux alentours de minuit. Le ton serait monté, la femme aurait alors asséné des coups de couteau à son voisin âgé d'une cinquantaine d'années. Malgré l'intervention des secours, il n'a pas survécu à ses blessures. La voisine a pris la fuite mais elle a finalement été retrouvée par les gendarmes quelques heures plus tard et placée en garde à vue. Plusieurs autres personnes auraient aussi été placées en garde à vue. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de recherches de Saint-Benoît. (photo d'illustration)

