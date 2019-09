Ce jeudi 12 septembre 2019, le général Yves Métayer, commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien (Fazsoi) a accueilli Gabriella M., 30 ans, à l'état-major des Forces armées sud de l'océan Indien (Fazsoi) pour la signature de son contrat d'engagement en tant qu'officier sous contrat encadrement (Photo DR).

"Habitant Saint-Paul, cette infirmière est la première Réunionnaise de l’année à être recrutée comme officier à La Réunion, au centre d’information et de recrutement de l’armée de Terre basé à Saint-Denis" indiquent les Fazsoi.

Gabriella M. rejoint l’école spéciale militaire de Saint-Cyr Coëtquidan ce week-end où elle apprendra les bases du métier de militaire pendant 6 mois. Elle terminera ensuite sa formation par une immersion dans une unité et par un an d’école d’application, avant de commander un groupe de soldats appelé " une batterie " et composé d’environ 30 personnes dans un régiment d’artillerie.

"Le parcours des officiers sous contrat encadrement permet à de jeunes diplômés du civil de s’engager pour une durée de 7 ans renouvelable. Sélectionnés en fonction de leurs aptitudes intellectuelles, physiques et mentales, ils acquièrent les compétences particulières nécessaires au commandement telles que le management, la prise de décision, ou encore les savoir-faire de l’arme qu’ils ont choisie" terminent les Fazsoi.