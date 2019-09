Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

Le constat est affligeant, on dirait bien que la makoterie a encore de beaux jours devant elle... Comme chaque semaine, le site participatif Band Cochon fait son point hebdomadaire : 64 dépôts sauvages photographiés par les internautes sur 11 communes de l'île. Et on ne peut être que révolté à la lecture de ce bilan, parmi les carcasses de voitures, pneu, meubles, plastiques et autres "traditionnels" ordures jetées en pleine nature par des makotes; des sacs avec des cadavres de moutons ! Band Cochon indique aussi qu' "un gros dépôt de ferraille" a été photographié à Saint-Pierre. Triste bilan mais il ne faut pas se résigner, la traque continue ! (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

