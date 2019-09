Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 12 heures

Dans son dernier numéro sorti fin août, la revue 60 millions de consommateurs passe au crible les produits d'entretien. Salle de bain, WC, cuisine, fenêtres, sols... ces détergents et autres nettoyants ménagers dédiés à l'entretien de la maison sont régulièrement utilisés dans nos lieux de vie. Certains d'entre eux contiendraient des substances toxiques ou dangereuses pour l'environnement et la santé. 60 millions de consommateurs demande la mise en place d'un système de notation sur ces produits ménagers pour que le consommateur puissent acheter en connaissance de cause. Aujourd'hui, des alternatives existent, les mouvements éco-responsables prônent un retour aux " astuces de grand-mère ". À La Réunion, des ateliers qui permettent de fabriquer soi-même ses produits nettoyants naturels commencent à se multiplier.

Dans son dernier numéro sorti fin août, la revue 60 millions de consommateurs passe au crible les produits d'entretien. Salle de bain, WC, cuisine, fenêtres, sols... ces détergents et autres nettoyants ménagers dédiés à l'entretien de la maison sont régulièrement utilisés dans nos lieux de vie. Certains d'entre eux contiendraient des substances toxiques ou dangereuses pour l'environnement et la santé. 60 millions de consommateurs demande la mise en place d'un système de notation sur ces produits ménagers pour que le consommateur puissent acheter en connaissance de cause. Aujourd'hui, des alternatives existent, les mouvements éco-responsables prônent un retour aux " astuces de grand-mère ". À La Réunion, des ateliers qui permettent de fabriquer soi-même ses produits nettoyants naturels commencent à se multiplier.