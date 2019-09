Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 9 septembre au vendredi 13 septembre sur Imaz Press :



- Lundi 9 septembre : Le Pape arrive à Maurice ce matin

- Mardi 10 septembre : Le pape François reçu par une foule de fidèles sur l'île Maurice

- Mercredi 11 septembre : Consultation publique sur les pesticides : la méfiance des associations

- Jeudi 12 septembre : Jean-Luc Poudroux, l'homme qui a résolu le problème de roches massives

- Vendredi 13 septembre : NRL : après les roches malgaches, les roches mauriciennes

Ce lundi 9 septembre 2019, le Pape François conclut sa visite dans la zone sur de l'océan Indien avec Maurice. Il n'y restera qu'une seule journée, avec une messe prévue à 12h15 au monument de Marie reine de la paix. Une foule de 100 000 personnes est attendue, alors que la dernière visite apostolique remonte à 1989, quand Jean Paul II s'était lui aussi rendu sur l'île. Imaz Press est sur place pour vous faire vivre cette journée, en photos, en vidéos et en live.

Le pape François aura passé moins de 24h sur l'île Maurice, mais sa visite a fait venir plus de 100.000 personnes dont 5.000 Réunionnais à Port-Louis pour suivre la messe, moment-clé de cette journée. Arrivé de Madagascar, il a salué les fidèles venus à sa rencontre avant de se rendre dans la capitale pour une messe de plus d'une heure constituée de prières et de chants. Le pape François a tenu à parler des jeunes lors de son homélie. Il a également rendu hommage au père Laval, célébré justement le 9 septembre, se rendant par la suite sur son caveau. Après une cérémonie d'adieux, le pape François est retourné à Madagascar pour une dernière nuit dans la zone océan Indien. Il repart à Rome ce mardi 10 septembre.

Le gouvernement a lancé, ce lundi 9 septembre, une vaste consultation publique sur les distances minimales à respecter entre habitations et zones d'épandage de pesticides. Une annonce qui n'a pas particulièrement mis en joie les associations écologistes à La Réunion.

Le Pape dans le coin et ça y est, Jean-Luc Poudroux a des illuminations. Celui que certains surnomment "le député fantôme" a dévoilé l'idée du siècle pour mettre fin au statu quo sur le chantier de la nouvelle route du littoral : ouvrir une carrière pour résoudre la problématique des carrières. Vous suivez ? Oubliez Bois blanc, les Lataniers, Bellevue (et les trois revers successifs que l'État et la Région se sont pris dans les dents) maintenant, l'avenir c'est à Sans Souci qu'il s'écrit. On avait la solution sous le nez depuis tout ce temps, heureusement que Jean-Luc Poudroux, ce visionnaire, nous a montré la voie.

Tout part d'un article du Mauricien qui annonce que le chantier de la NRL bénéficiera de roches venues tout droit de l'île Maurice. A l'heure où le député Jean-Luc Poudroux refait surface en proposant une nouvelle carrière, celle de Sans Souci, voilà que l'on apprend ce nouveau projet d'importation de roches. Nouveau ? Pas tant que ça, mais voilà des secrets bien gardés. Et en toile de fond, le souvenir des roches malgaches, épisode chaotique du chantier de la Nouvelle Route du Littoral. Le projet de roches mauriciennes, lui, serait déjà bien avancé. Contactée, la Région nous affirme qu'elle n'a pas eu connaissance de cet approvisionnement.