Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 45 minutes

Une fois de plus, le bilan des contrôles routiers de réalisés par les forces de l'ordre ce week-end du 13 au 15 septembre 2019 met en exergue le comportement dangereux de certains usagers de la route. Un automobiliste et un motard se sont vus confisqués leurs véhicules par les gendarmes, ils roulaient à plus de 150 km/h au lieu de 80. De leur côté, les policiers ont relevé 283 infractions. Les communiqués complets de la gendarmerie et de la police ci-dessous. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

