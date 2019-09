Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 13 Septembre à 17H37

Le marché forain de l'Etang-Salé les bains, organisé par l'Union des Commerçants Non Sédentaires de la Réunion (UCNSR) en partenariat avec la municipalité, a lieu tous les dimanches, et allie étals achalandés de produits et artisanats " péi ". Pour agrémenter le tout, ce dimanche 15 septembre, des artistes comme Séga'el, Kafé Griyé, Tiph et Co viendront chanter sur le marché forain de l'Etang Salé les Bains.

