Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Première participation à un tel niveau de compétition et le Réunionnais de 26 ans s'est déjà fait une place dans le milieu très fermé et très exigeant des meilleurs mondiaux de natation handisport. Laurent Chardard avait pris une année sabbatique pour se préparer qui se déroule du 9 au 15 septembre à Londres. Après avoir perdu un bras et une jambe suite à une attaque de requin en 2016, il n'avait jamais perdu de vue ses rêves et sa passion pour l'eau. Son parcours aux Mondiaux est phénoménal, ses performances exceptionnelles lui permettent de se qualifier pour le Jeux paralympiques de Tokyo en 2020.

