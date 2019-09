Les 21 et 22 septembre 2019, les Journées européennes du patrimoine (JEP) investissent La Réunion. Le thème de cette année sera placé sous le signe des "arts et divertissements" Pour l'occasion, 98 sites, dont 24 monuments historiques seront ouverts au public, pour certains pour la première fois. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La préfecture, la cour d'appel et bien d'autres monuments, généralement fermés aux visiteurs, accueilleront pendant deux jours les Réunionnais et les touristes. La direction des affaires culturelles (DAC) espère accueillir sur le week-end au moins 40 milles visiteurs. L'événement se tiendra sur 17 des 24 communes de La Réunion. "C'est l'occasion de découvrir des monuments qu'on n'aurait pas l'occasion de visiter habituellement, avec un réel accueil pour en découvrir son histoire" a expliqué Christine Richer, directrice de la DAC Réunion.



Dès le vendredi, la veille du lancement des JEP, l'opération "Levez les yeux ! Le patrimoine en met plein la vue" sera lancée pour les jeunes. L'objectif : sensibiliser les écoliers à l'importance de l'éducation artistique et culturelle. La Maison Foucque par exemple ouvrira ses portes aux écoliers à partir de 8h pour des ateliers sur le thème des jeux. La villa créole accueillera aussi une représentation du Fonkèr théâtral, "An lèr Piton", produit par la compagnie Lolita Monga.



Certains sites participent pour la première fois à l'événement, comme le Domaine Vidot à Montvert-les-Hauts. Pour l'occasion, une visite théâtralisée sera organisée avec Balades Créatives, pour découvrir le domaine sous un nouvel angle. Le programme, extrêmement varié, est à retrouver sur le site des Journées du patrimoine.

Pour l'occasion, la DAC a cartographié tous les événements qui se dérouleront sur le week-end. Une application mobile est aussi disponible, afin de retrouver facilement les manifestations se déroulant proche de soi.

